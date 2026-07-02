Топливное голодание: что происходит на АЗС в регионах России

Страсти по бензину продолжают разгораться в Центральной России, а местные автовладельцы встали в глухие очереди на АЗС. Проблема уже «лежит на столе» у Президента РФ, а государство готовится раскупорить резервы. Что же в действительности происходит с горючим на региональных бензоколонках и когда проблему решат? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Объективно говоря, новости не самые лучшие: лимиты на горючее введены повсеместно, на многих АЗС — стелы с пустыми ценниками и закрытые въезды, а на заправках, где горючее еще есть — длинные очереди. Выглядит со стороны, вернее — с дороги, довольно пессимистично, что, вне всякого сомнения, добавляет негатива в и без того серую действительность.

Даже традиционно перегруженные по случаю лета и сезона отпусков трассы заметно опустели: кажется, что многие отказались от выездов на море и на природу из-за трудностей с покупкой бензина. Однако немного покопавшись в вопросе и лично прокатившись по региональным АЗС, складывается иное представление всей этой истории.

Мы уже рассказывали о ситуации с горючим в Москве, но ровнять по столице всю Россию — задача бесполезная, ибо Первопрестольную будут насыщать любым дефицитным товаром в первую очередь. А что же в окрестных областях? Как обстоят дела с топливом не в приближенном к столице Подмосковье, а, например, в соседней Тверской области?

Фото avtovzglyad.ru

Там все весьма любопытно складывается: на трассе М11 «Нева» топливо есть, а вот очередей на заправках — нет. Перед колонками — не более 4-5 машин, так что получение заветного бензина — дело получаса максимум.

С дизелем все еще проще: его в достатке, отпускают по 300 литров и никакой проблемы заправиться нет вовсе. Да, некоторые АЗС закрыты, однако на соседних солярка имеется. И в минувшее воскресенье на нее был весьма щедрый лимит. Честно говоря, даже в канистру, немного поругавшись, заправили.

Но в самой Твери — хаос: на обочинах близ заправок «хвосты» из машин по 100-150 метров, львиная доля заправок просто закрыта. Дизель, опять же, в массе своей более доступен, чем бензин, но отягощающим фактором его получения становится малое количество открытых станций.

Но несмотря ни на что, купить топливо удалось на выезде из «города Круга», и никаких ограничений по количеству литров не было. Хотя на заправке честно сказали: завтра, скорее всего, введут лимиты. И речь — только про крупные фирменные АЗС, принадлежащие нефтяным компаниям: малые независимые заправки просто закрыты.

Обратная сторона медали — огромное количество предложения от перекупщиков. В этот «аспект» предпринимательской деятельности вляпались в Новгородской области: пользуясь отсутствием лимитов на АЗС и длинными очередями из страждущих, местные дельцы начали банально спекулировать бензином по двойному тарифу — 125 рублей за литр АИ-92. Никогда такого не было и вот опять, скажете, и будете правы: при каждой «удобном случае» находятся желающие заработать на национальной проблеме.

Фото avtovzglyad.ru

То масками в пандемию торговали, то бензинчиком из-под полы. И таких предложений в социальных сетях — валом. Не стесняются даже рекламироваться традиционными бумажно-кустарными методами. Именно по этой причине в ряде регионов и ввели лимиты, причем, подчеркну, весьма мягкие: по 30 литров «на нос».

И единственное, что вызывает сожаление, так это позднее их введение: отреагируй неповоротливая госмашина на ситуацию сразу, введи те самые ограничения с первых же дней возникновения проблемы — истерики было бы куда меньше, в разы меньше! Те самые 30 л — это половина бака практически любого массового авто, у новоявленных «китайцев» — даже больше.

Однако отсутствие признания возникших трудностей и попытка «проскочить между струек дождя» довела до закрытых заправок, где умники и умницы покупали горючее тоннами на перепродажу, что в итоге лишь подлило «масла в огонь». Вернее, подлило бензина — он еще лучше горит.

Введение повсеместных лимитов, борьба с перекупщиками и распечатанные на днях госхранилища топливную истерику, без сомнений, довольно скоро потушат. Но автомобилистам придется перестроиться: езда «до лампочки» и надежда на соседскую заправку — непозволительная роскошь ныне, искать АЗС нужно уже при ополовиненном баке.

Благо перестроиться будет несложно, а разумные люди быстро освоятся и перестанут испытывать неудобство. Ключевое: победить возникшие временные сложности можно только совместными усилиями. И начинать этот непростой, неприятный и глубоко вынужденный путь нужно с самого себя.