Нетрезвая женщина устроила ночной погром из-за места на парковке

Жители кемеровской многоэтажки были разбужены среди ночи душераздирающими криками, звуками автосигнализации и ударов. На парковке у дома неизвестная женщина в неадекватном состоянии яростно атаковала чужой автомобиль, утверждая, что место принадлежит ей. Этот абсурдный спектакль наблюдали жильцы окрестных домов.

По информации, опубликованной в паблике «Инцидент Кемерово», ночной переполох случился 6 июля около 4:20 утра. Женщина, предположительно находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вышла во двор и устроила скандал. Словесные оскорбления, которыми она осыпала владельца припаркованного автомобиля, быстро переросли в активные действия.

Она утверждала, что это место принадлежит ей, и, потеряв контроль над собой, стала наносить удары ногами по кузову, фарам и бамперу чужого авто. Агрессию подогревала нецензурная брань, которая разносилась по двору. Дополнительным раздражителем стала сработавшая от ударов сигнализация. В итоге мирный сон жильцов был нарушен, а сама женщина, скорее всего, будет с удивлением вспоминать свои «подвиги», когда проспится.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, очевидцы надеются на разумное разрешение конфликта без подобных эксцессов в будущем.