Пьяный водитель на «Мерседесе» сбил семью на тротуаре, погиб ребенок

Обычная прогулка мамы с двумя маленькими детьми обернулась трагедией: пьяный водитель на «Мерседесе» вылетел на пешеходную зону. Безответственность за рулем в очередной раз привела к непоправимому.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, страшное ДТП произошло 5 июля на улице Заводской. 36-летний нетрезвый мужчина за рулем немецкого автомобиля потерял управление и вылетел на тротуар, где в этот момент находилась 23-летняя женщина с 3-летним сыном и годовалой дочерью в коляске. От удара мальчик скончался на месте. Женщина и ее младшая дочь с тяжелыми травмами были экстренно госпитализированы.

Водителя задержали в тот же день. Как стало известно, годовалая девочка сейчас находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У матери диагностирован ушиб плеча.

Вчера, 6 июля, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ведется следствие. Остается надеяться, что виновный понесет суровое наказание, но это уже не вернет жизнь маленького ребенка.