Пьяный подросток на Toyota Sprinter устроил массовое ДТП с шестью пострадавшими

Ночная поездка по сельской дороге обернулась трагедией: в кювете оказалась машина с полным салоном молодых людей. Среди пострадавших — несовершеннолетний водитель и пятеро пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Омской области, ДТП произошло ночью 6 июля на дороге между селом Нижняя Омка и деревней Старомалиновка в Нижнеомском районе. 17-летний парень за рулем Toyota Sprinter, не имея водительского удостоверения, не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии пострадали шесть человек, находившихся в салоне: сам подросток, 19-летний парень, две 20-летние девушки, а также 17-летняя и 14-летняя пассажирки. Всех госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Медицинское освидетельствование показало, что несовершеннолетний водитель был пьян — в его выдыхаемом воздухе обнаружено 0,417 мг/л алкоголя. В отношении юного нарушителя составлено шесть административных протоколов. Также к ответственности привлечена мать подростка, допустившая управление автомобилем несовершеннолетним без «прав» и в нетрезвом виде.