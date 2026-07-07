Разъяренный водитель закидал камнями трамвай и устроил скандал

Что заставляет водителя остановиться посреди оживленной магистрали и начать бросаться камнями в проезжающий трамвай? В Казани так поступил автомобилист, которому не понравилось, что его не пропустил общественный транспорт.

Как сообщает сетевое издание «Казанский репортер», инцидент произошел 5 июля в столице Республики Татарстан на улице Братьев Касимовых. Водитель легковушки попытался проскочить перед трамваем маршрута №4, но маневр не удался. Вместо того чтобы признать свою ошибку, автомобилист вышел из машины, начал кричать, показывать неприличные жесты и бросать камни в окна общественного транспорта. Скандал развернулся прямо на глазах у очевидцев.

В МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали: трамвай имеет преимущество на дороге, а за невыполнение этого требования предусмотрены штрафы. Видео произошедшего опубликовано в сети. Личность дебошира устанавливается.