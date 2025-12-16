Петербуржец сжег автомобиль мужчины, который подрезал и обматерил его на дороге

Инцидент случился на улице Ивановской, где, по словам 53-летнего мужчины, его подрезал и обматерил водитель Mercedes-Benz. Инцидент мог бы остаться в памяти как обычная дорожная ссора, однако разгневанный петербуржец принял решение пойти на преступление.

Как сообщает издание «47 новостей», спустя четыре недели злоумышленник приехал к дому на улице Софийской, где стоял тот самый «Мерседес». Мужчина облил моторный отсек машины горючей жидкостью, после чего поджег ее. Автомобиль мгновенно вспыхнул и вскоре полностью выгорел.

Уже на следующий день, 15 декабря, в полицию обратилась 66-летняя мать хозяйки иномарки — выяснилось, что автомобиль принадлежал не «дорожному хаму», а другому человеку. Стражи порядка оперативно установили личность и задержали подозреваемого. Он не стал скрывать мотивов своих действий и объяснил правоохранителям, что так он «отомстил» обидчику после ссоры.

Следователи возбудили против поджигателя уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества». Общий причиненный им ущерб оценили в 5,5 миллионов рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что во Владивостоке мужчина сжег более 20 автомобилей за дозу наркотиков.