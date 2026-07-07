Пьяный водитель квадроцикла с ребёнком пытался уйти от ДПС, но застрял в канаве

Благие намерения зачастую приводят к неожиданным последствиям. Поездка приятелей на озеро Белё на квадроцикле закончилась в трясине. Планы рыбаков резко изменились, когда вездеход заметил экипаж ДПС.

Как сообщает Госавтоинспекция Хакасии, инцидент произошел 6 июля на проселочной дороге у озера Белё. Сотрудники ДПС заметили квадроцикл, которым управлял 43-летний житель Красноярского края. В салоне находились двое пассажиров, включая 11-летнюю девочку, причем никто из них не использовал защитные шлемы. Полицейские потребовали остановиться, но водитель только прибавил скорость и попытался скрыться. Погоня длилась недолго — нарушитель застрял в канаве.

Освидетельствование показало, что мужчина был пьян (0,254 мг/л). Задержанный объяснил, что вез друга и его дочь на рыбалку. Теперь ему грозит до двух лет лишения прав и штраф 45 тысяч рублей за нетрезвую езду, а также 5 тысяч за нарушение правил перевозки ребенка. Квадроцикл отправлен на спецстоянку.