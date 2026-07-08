Старый грузовик развалился на ходу и разбил Toyota Camry

На скорости у старого грузовика неожиданно отвалилось колесо и превратило новенькую иномарку в груду металла. Когда владелица Toyota Camry пришла в себя, выяснилось, что виновник даже не думает платить за ущерб.

Как сообщает Мариинский городской суд, авария случилась из-за развалившегося прямо на дороге грузового транспортного средства. От старой «Газели» во время движения внезапно отсоединилось тяжелое колесо и на полном ходу влетело в Toyota Camry. Владелица японского автомобиля оказалась в шоке, ведь ее новенькая машина буквально за секунду превратилась в груду помятого железа. Выяснилось, что виновник гонял на незарегистрированном автомобиле без страховки и не собирался возмещать ущерб.

Хозяйка разбитой иномарки обратилась в суд. С водителя, признанного виновным в ДТП, взыскали более 200 тысяч рублей. Мужчина упорно прятался от повесток и даже не явился на заседание, однако это не помогло ему избежать ответственности. Ремонт машины эксперты оценили в 190 тысяч рублей, но итоговая сумма выросла из-за судебных расходов.