Отвалившееся колесо трактора стало причиной ДТП с пешеходом под Воронежем

Иногда для трагедии на автостраде достаточно отвалившегося колеса. Такие происшествия невольно наталкивают на мысль о роковой судьбе: человек может идти по обочине, не подозревая, что через секунду в него врежется неуправляемый трактор. В Павловском районе Воронежской области 38-летний житель Брянска стал жертвой именно такого стечения обстоятельств. У трактора МТЗ-80 на ходу оторвалось колесо.

Как сообщает сетевое издание «Новости Воронежа», нелепое ДТП произошло вчера днем на 644-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель МТЗ-80 «Беларус» потерял управление после того, как у трактора отвалилось колесо. Технику вынесло на обочину, где в этот момент шел 38-летний пешеход. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства этой нелепой трагедии. Однако ясно одно: пешеходу не повезло. Он оказался не в том месте не в то время. Роковая случайность, которую нельзя было предотвратить. Такие истории заставляют задуматься о хрупкости жизни. И о том, что иногда судьба человека зависит от исправности чужого трактора. Техническое состояние транспортных средств — это не формальность. Плохо закрепленное колесо может стать причиной чьей-то гибели или увечья.

