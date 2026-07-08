Водитель Kia Rio сбил коляску с 5-месячным ребенком на пешеходном переходе

В Томске на пешеходном переходе случилось драматичное ДТП: 25-летний водитель на Kia Rio наехал на коляску, в которой находился 5-месячный ребенок. Мать младенца пересекала дорогу в разрешенном месте.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, ДТП произошло 7 июля около 19:35 на улице Сибирской. 25-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил коляску с младенцем на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок госпитализирован с травмами. Мать малыша, по предварительной информации, переходила проезжую часть с коляской по правилам. Обстоятельства аварии выясняются, полиция проводит проверку.

Трагедия на пешеходном переходе в очередной раз напоминает о необходимости быть внимательным на дороге. Каждый водитель должен помнить, что если зазеваться — и чья-то жизнь может оборваться в одно мгновение.