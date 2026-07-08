20-летний водитель Mercedes-Benz устроил драку с ДПС ради ролика для соцсетей

Любитель роскошных авто решил устроить шоу для подписчиков, но не учел, что его «представление» увидят не только друзья, но и полицейские. Молодой человек без «прав» собрал единомышленников у ТЦ, а когда прибыли инспекторы, попытался доказать, что за руль не садился.

Как сообщает прокуратура Красноярского края, инцидент произошел в мае текущего года. 20-летний водитель Mercedes-Benz S500, не имея «прав», неоднократно попадался полиции, но это его не остановило. Он опубликовал в своем telegram-канале приглашение на встречу у ТЦ «Кубатура», чтобы продемонстрировать машину единомышленникам.

Однако на парковку прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В этот момент организатор уже успел проехать за рулем, но после требования остановиться пересел на заднее сиденье и начал убеждать инспекторов, что не управлял автомобилем. Когда полицейские не поверили, он оскорбил их, ударил одного головой в лоб и устроил настоящее шоу для толпы. Все это снимали на видео друзья, и записи мгновенно разлетелись по соцсетям.

Теперь молодому человеку грозит уголовное дело за применение насилия и оскорбление представителя власти. Его 15-летний приятель, также участвовавший в инциденте, отправлен в Центр временного содержания несовершеннолетних. Сам фигурант не признал вину, но остается под стражей до суда.