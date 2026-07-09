Пьяный пенсионер на Toyota Sprinter сбил насмерть деда и внука, менявших колесо

Дачная поездка в подпитии обернулась страшной трагедией: пенсионер на Toyota Sprinter проехал под знак на красный свет и сбил двух мужчин, менявших колесо на островке безопасности. Уровень алкоголя в крови водителя вдвое превышал допустимую норму.

Как сообщает Следственный комитет Омской области, трагедия произошла днём 24 апреля на перекрёстке улиц Нефтезаводской и Энтузиастов. 65-летний водитель Toyota Sprinter двигался по левому ряду со скоростью около 70 км/ч. Он проигнорировал дорожный знак, разрешавший только поворот налево, и проехал на красный сигнал светофора прямо.

В этот момент на островке безопасности два человека — 73-летний дедушка и его 33-летний внук — меняли колесо у своей машины. Их и сбил автомобиль пенсионера. От удара оба родственника погибли на месте. После столкновения с пешеходами Toyota врезалась в другую легковушку.

Освидетельствование показало, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения: 1,139 мг/л паров спирта в выдыхаемом воздухе. Мужчина признался, что перед поездкой на дачу выпивал с другом. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.