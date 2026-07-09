Беспилотное такси доставило пьяных подростков прямо к полиции

Искусственный интеллект оказался строже, чем кажется: беспилотное такси в Калифорнии везло двух пьяных 15-летних подростков, которые по дороге вели себя, мягко говоря, не очень культурно. По прибытии в пункт назначения хулиганов уже ожидал наряд полиции.

Как сообщает американское издание «ABC7» со ссылкой на полицию Сан‑Матео, инцидент произошел в Калифорнии. Двое 15-летних подростков путешествовали на беспилотном такси Waymo. Во время поездки они распивали спиртные напитки и стреляли из окон автомобиля из игрушечных пистолетов, заряженных шариками.

Очевидцы сообщили об этом в полицию. Роботакси, следуя заданному маршруту, остановилось на парковке, где его уже ждал патрульный экипаж. Правоохранители задержали нарушителей, а затем безопасно вывели из салона.

В полиции отметили, что задержание прошло без инцидентов, а сам случай продемонстрировал преимущества беспилотных технологий — если бы один из подростков в нетрезвом состоянии управлял машиной, последствия могли бы быть гораздо серьезнее. Нарушителей передали родителям, а материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.