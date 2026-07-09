Бывший бойфренд похитил женщину и потребовал выкуп, ее спас сотрудник АЗС

Ночная остановка на заправке спасла жизнь женщине: она вырвалась из рук бывшего возлюбленного, который угрожал ей пистолетом и требовал денег. Сотрудник АЗС оказался на месте в нужный момент и помог пострадавшей вызвать полицию.

Как сообщает восточный таблоид «The Thaiger», инцидент произошел на заправочной станции в провинции Ранонг в Таиланде. 34-летняя женщина сбежала от бывшего бойфренда по имени Наттапонг и попросила работников заправки вызвать полицию. По ее словам, мужчина угрожал взорвать ее дом, требуя выкуп в пять тысяч батов (около 11,5 тысячи рублей).

Когда женщина привезла деньги, он похитил ее, угрожая пистолетом, и заставил ехать в сторону Пхукета. В провинции Ранонг он отобрал и сжег ее документы, затем передал ключи от машины, приказав продолжать путь самой. Женщина воспользовалась шансом, уехала без него и обратилась за помощью к заправщику. Полиция передала пострадавшую родным, а абъюзер скрылся.

Смелость женщины и бдительность работника АЗС помогли предотвратить трагедию. Но пока агрессор на свободе, история остается с открытым финалом. Последний раз его видели садящимся в автобус неподалеку от места побега.