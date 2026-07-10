Известный игровой стример погиб в ДТП с отцом после похорон бабушки

Утро в городке Пеуахо началось с трагедии, которая потрясла миллионы поклонников компьютерных игр. Популярный стример возвращался с похорон бабушки, когда его автомобиль вышел из-под контроля и столкнулся с пикапом и грузовиком.

Как сообщает сетевой ресурс Need To Know, страшная авария произошла 5 июля в Аргентине. 27-летний Себастьян Фунес, известный под ником Chatterbox, возвращался в Буэнос-Айрес из города Пеуахо, где семья только что простилась с почившей бабушкой. На шоссе его автомобиль неожиданно вышел из-под контроля и столкнулся сначала с пикапом, а затем с грузовиком. В результате ДТП погибли сам стример и его отец. Мать и 12-летняя сестра выжили и были госпитализированы.

Фунес стал популярным блогером, он набрал почти три миллиона подписчиков в социальных сетях. Его друг рассказал, что он был очень добрым и отзывчивым человеком, который всегда помогал другим. Точная причина ДТП пока не установлена, но полиция считает, что авария могла произойти из-за скользкой после ливня дороги.