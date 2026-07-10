Мужчина угнал свой старый авто у новой владелицы, выследив его по штрафам ГИБДД

В Суздале разыгралась детективная история с автомобилем BMW X5 M50D: бывший владелец заложил кроссовер в ломбард, не выкупил, а затем, узнав о местонахождении машины через штрафы ГИБДД, угнал ее у новой хозяйки.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 37-летний житель Нижегородской области, освободившийся из мест лишения свободы в апреле 2023 года, в январе 2024 года взял автокредит на покупку BMW X5 M50D. В ноябре 2025 года из-за финансовых трудностей он заложил машину в ломбард за 700 тысяч рублей, но не вернул залог вовремя. Ломбард продал автомобиль с аукциона жительнице Суздальского района.

Бывший владелец, получая штрафы от ГИБДД, отследил местонахождение машины. Он приехал во Владимирскую область, предложил новой хозяйке выкупить авто за 500 тысяч, но получил отказ. В ночь с 17 на 18 апреля 2026 года злоумышленник с помощью второго комплекта ключей угнал кроссовер, причинив ущерб более 2,7 млн рублей. Полиция пресекла его действия, автомобиль изъят и возвращен законной владелице. Уголовное дело направлено в суд.