Мужчина слил 100 литров бензина из машин каршеринга и лишился своей BMW

Обычный житель Подмосковья нашел, казалось бы, легкий способ сэкономить на топливе — он систематически сливал бензин из арендованных автомобилей. Но эта авантюра для 40-летнего мужчины обернулась не выгодой, а тюремным сроком.

Как сообщает пресс-служба судебного департамента Московской области, 40-летний мужчина признан виновным в серии хищений топлива из автомобилей каршеринга. Установлено, что корыстный владелец иномарки на протяжении нескольких месяцев сливал бензин из припаркованных машин, принадлежащих сервисам краткосрочной аренды, причинив ущерб на сумму, превышающую 70 тысяч рублей. Всего в его активе оказалось почти 100 литров похищенного горючего.

Примечательно, что этот человек ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд, учтя все обстоятельства, назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Кроме того, в качестве дополнительной меры правосудия был конфискован его личный автомобиль BMW, который использовался при совершении преступлений.

Попытка сэкономить на бензине обернулась для этого любителя пьяной езды реальным сроком и потерей собственного авто. Даже мелочное корыстолюбие в сочетании с прошлыми нарушениями закона может привести к весьма суровому приговору.