Мужчина угнал пассажирский автобус, пока водитель пил кофе, и тут же попал в ДТП

Обеденный перерыв водителя городского автобуса едва не обернулся транспортным коллапсом. Пока шофер отлучился за кофе, неизвестный проник в салон, завел двигатель и попытался уехать. Однако отсутствие навыков вождения транспорта таких габаритов привели к немедленному ДТП.

Как сообщает сетевое издание «A42», инцидент произошел на стоянке у гипермаркета «Лента» в Новоильинском районе Новокузнецка. В обеденный перерыв водитель одного из рейсовых городских автобусов, припарковав транспорт, отправился в торговый центр за кофе, предварительно закрыв двери.

Отсутствием и воспользовался посторонний человек. Он сумел открыть дверь, забраться в салон и завести двигатель, замкнув провода. Однако, как отмечают правоохранители, угона в классическом смысле не получилось. Злоумышленник не рассчитал габариты транспорта и практически сразу врезался в припаркованный рядом легковой автомобиль. Испугавшись содеянного, он бросил автобус и скрылся с места происшествия.

Тем не менее, по горячим следам личность неудавшегося угонщика была установлена. Им оказался ранее судимый местный житель, причем в его «послужном списке» уже значатся угоны автомобилей. Теперь мужчине грозит новое уголовное наказание за попытку неправомерного завладения общественным транспортом и оставление места ДТП.

Желание прокатиться на городском автобусе без «прав» и опыта — идея провальная во всех смыслах. Вместо поездки горе-угонщик получил ДТП и вполне реальную перспективу снова оказаться за решеткой.