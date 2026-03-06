Пьяные мужчины не захотели ждать автобус и угнали ВАЗ-21061

В рабочем поселке Чистоозерное Новосибирской области четверо местных жителей в состоянии алкогольного опьянения замерзли, ожидая на остановке автобус. И тогда один из приятелей предложил угнать машину, чтобы продолжить путь с комфортом.

Как сообщает издание «Новая Сибирь», компания быстро согласилась и отправилась на поиски подходящего транспорта. Вскоре возле одного из домов на улице Энергетиков нарушители заметили ВАЗ-21061. Они проверили машину и обнаружили, что владелец не закрыл двери и оставил ключи в замке зажигания. Чтобы не шуметь и не привлекать внимание, угонщики вручную откатили авто с места стоянки, после чего сели в салон и отправились в поездку.

Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемых. Следователи возбудили в отношении каждого из них уголовное дело по по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция по ней предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Вологодской области «закосивший» под спортсмена автовор разбил угнанный автомобиль.