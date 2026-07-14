Водитель сбил двух школьников и несколько дней прятался от полиции в лесу

В Иркутске развернулась настоящая детективная драма: водитель иномарки сбил двух подростков на переходе и скрылся, а затем несколько дней прятался в лесу, пока полиция вела розыск.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, наезд на несовершеннолетних произошел 11 июля на нерегулируемом пешеходном переходе в областном центре. Двое школьников получили травмы и были госпитализированы. Водитель, сбивший их, не остановился, а покинул место происшествия.

Сотрудники полиции оперативно начали поиски. Спустя несколько дней, в ночь на 14 июля, беглеца задержали во дворе жилого дома в Октябрьском районе Иркутска. Мужчина признался, что все это время скрывался в лесу, опасаясь ответственности. Параллельно полицейские обнаружили брошенную машину в одном из городских автосервисов — транспортное средство изъяли и отправили на спецстоянку.

Установлено, что нарушителю 51 год, он уроженец одной из стран СНГ и ранее уже привлекался за езду в нетрезвом виде. «Прав» у него не было, а владелица злополучного автомобиля теперь тоже ответит за то, что доверила управление человеку без водительского удостоверения. На беглеца составлены протоколы, в том числе за оставление места ДТП. Расследование продолжается.