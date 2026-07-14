Спорткар известного автогонщика стал жертвой человека с топором

Скандал в мире московского автоспорта: на Новоясеневском проспекте оранжевый Nissan GT-R известного пилота был разбит мужчиной с топором. Стоимость машины — 13 миллионов рублей.

Как сообщает «Российская газета», владельцем разбитого 13 июля спорткара оказался известный столичный автогонщик. По данным издания, он выступает в престижной гоночной серии уже семь лет, ведет собственный блог и занимается тюнингом автомобилей. Стоимость его Nissan GT-R оценивается примерно в 13 миллионов рублей.

Днем ранее в сети появились кадры, на которых неизвестный бородатый мужчина с топором методично разбивает стекла яркого спорткара, припаркованного во дворе дома на Новоясеневском проспекте. Нанеся несколько ударов, «лесоруб» не спеша покинул место преступления.

Его личность и мотивы пока остаются загадкой. Правоохранители проводят проверку, но ни владелец, ни следователи не дают официальных комментариев.