Инспекторы ГАИ расстреляли пьяного водителя КамАЗа по ногам

Остановка для проверки на трассе «Моховое — Ключевое» едва не закончилась трагедией. Водитель КамАЗа, находившийся в сильном опьянении, неожиданно выбежал из служебной машины и скрылся в лесу. А когда его настигли, попытался напасть на полицейского, чтобы завладеть его оружием.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел на автодороге «Моховое — Ключевое» в Выборгском районе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили КамАЗ для плановой проверки. За рулем грузовика находился 49-летний мужчина. У него имелись явные признаки алкогольного опьянения. Проверка по базам данных показала, что ранее водитель уже был лишен «прав» за нетрезвую езду.

После того как нарушитель прошел освидетельствование, он неожиданно выскочил из патрульной машины и бросился бежать в сторону леса. Полицейские организовали преследование. Когда беглеца настигли, он оказал активное сопротивление и попытался выхватить у инспектора табельное оружие. Сотрудник ГАИ сначала сделал предупредительный выстрел в воздух. Однако мужчина не остановился и продолжил приближаться. Тогда полицейский открыл огонь на поражение, ранив нападавшего в ноги. На место вызвали бригаду медиков, которая госпитализировала нарушителя.

Уголовное дело по факту нападения на представителя власти пока не возбуждено. Остается надеяться, что этот суровый урок заставит камазиста впредь задумываться о последствиях пьяной езды и агрессии в отношении вооруженных стражей порядка.