Голый мужчина устроил танцы у припаркованных авто, его отправили в психбольницу

Жители культурной столицы с улицы Энергетиков получили бесплатное «балетное представление». В течение 20 минут совершенно голый мужчина, явно находившийся не в себе, бегал вдоль припаркованных автомобилей, выделывая замысловатые па. Прибывшие медики и полиция с трудом завершили этот перформанс.

В Северной столице, видимо, сезон высокой культуры открылся раньше времени. Как сообщают очевидцы в городских пабликах, курьезный инцидент развернулся 13 июля на улице Энергетиков. Местные жители с ужасом и смехом наблюдали, как голый мужчина носился вдоль вереницы машин, то валяясь, то выделывая кренделя, напоминающие танцевальные па. Создавалось впечатление, что он исполняет партию из «Щелкунчика», только на асфальте и без музыки.

Вызванная бригада скорой помощи тоже оказалась вовлечена в шоу: нудист воспринял ее как часть декораций, вис на дверях, ложился и снова вскакивал перед ошарашенными фельдшерами. Поняв, что самостоятельно не справиться, медики вызвали полицию. Стражи порядка быстро прервали этот уличный балет, скрутили танцора и отправили в специализированное учреждение.