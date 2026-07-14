Компания хулиганов вызвала скорую и тут же напала на врачей с кулаками

В Челябинске бригада неотложки прибыла на вызов к компании молодых людей, а в ответ услышала мат и получила побои. А пока врачи пытались помочь, их самих пришлось спасать от разъяренной толпы.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональный минздрав и УМВД, инцидент случился вечером 13 июля в Челябинске. Бригада скорой прибыла на вызов к группе молодых людей возле торгово-развлекательного центра на северо-западе города. Однако вместо благодарности врачи получили неадекватное поведение. Компания окружила карету скорой прямо на проезжей части, начала нецензурно выражаться и нападать на автомобиль.

Один из участников инцидента перешел к активным действиям — он применил физическую силу к сотруднику скорой помощи, ударив медика. К счастью, на помощь врачам подоспели очевидцы и охрана ТРК, которые вызвали Росгвардию. Пострадавшему врачу первую помощь оказали прямо на месте его же коллеги. Несмотря на случившееся, он остался на дежурстве и продолжил спасать других.

В УМВД Челябинска уже установили личности всех участников конфликта, а напавший на врача задержан. Проводится проверка.