В Ленинградской области школьник напал на водителя скорой

Инцидент случился у железнодорожной платформы в поселке Тайцы в Гатчинском районе. Бригада экстренной службы приехала на вызов для оказания помощи подростку, однако ее работа спровоцировала неожиданную реакцию со стороны друга пострадавшего.

Как сообщает ресурс «Фонтанка», 15-летний школьник из деревни Александровка без видимых причин набросился с кулаками на 50-летнего водителя машины врачей. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали агрессивного юношу и доставили его в отдел для разбирательства. Для проведения допроса пригласили мать подростка. В ходе беседы он объяснил свои действия тем, что принял потерпевшего мужчину за постороннего наблюдателя, который мешал работе бригады медиков. К счастью, водитель скорой не получил серьезных травм, отделавшись легкими ушибами.

На данный момент правоохранители решают вопрос о правовом статусе поступка несовершеннолетнего. Уголовное или административное дело по факту нападения пока не возбуждали.

