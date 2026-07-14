Водитель избил женщину на АЗС из-за места в очереди

Топливный кризис — как лакмусовая бумажка, которая высвечивает самые неприятные черты человеческой натуры. В Краснообске мужчина, не выдержав конкуренции за бензоколонку, набросился на женщину. Не помогли ни маневры, ни перцовый баллончик — агрессор разбил стекло и ударил жертву по голове.

Как сообщает дочь пострадавшей в социальных сетях, инцидент произошел на одной из заправок в Краснообске. Девушка с матерью, отстояв очередь, переехали на соседнюю колонку по просьбе заправщика. Однако один из водителей, стоявший позади, воспринял этот маневр как попытку пролезть вперед.

Мужчина в ярости начал прыгать на капоте их машины и долбиться в салон. Когда женщина попыталась отъехать, он преследовал ее. Даже применение перцового баллончика не остановило агрессора: он разбил боковое стекло и несколько раз ударил пострадавшую по голове.

В итоге всех участников конфликта доставили в полицию. В отделении дебошир, в свою очередь, написал заявление об оскорблениях. У пострадавшей диагностированы ссадины и травма шеи. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства этого вопиющего случая.

Бензиновый кризис не оправдывает зверства, но он обнажает то, что люди готовы идти на конфликт даже из-за нескольких литров топлива или нескольких лишних минут в очереди.