Водитель расстрелял работника автомойки за то, что тот отказал в обслуживании

Причина для агрессии порой бывает абсурдной: в Альметьевске мужчина устроил разборку с пистолетом на автомойке только потому, что ему отказали в услуге. Пострадал один сотрудник, а стрелок пустился в бега.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, инцидент произошел на автомойке, расположенной на улице Базовая в Альметьевске. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в работников заведения и скрылся. В результате обстрела один из сотрудников получил пулевое ранение бедра и был госпитализирован.

Причиной столь бурной реакции стал обычный отказ в обслуживании. Как выяснилось позже, нападавший являлся постоянным клиентом мойки, но в этот раз ему почему-то не захотели мыть машину. С места происшествия оперативники изъяли резиновую пулю, что указывает на использование травматического оружия.

Личность стрелявшего установили быстро: им оказался 52-летний местный житель, уже имеющий криминальный опыт. В его досье значатся судимости за кражу, административные протоколы за уклонение от воспитания несовершеннолетних детей и употребление наркотических средств. Скрываясь от правосудия, он не появлялся дома несколько дней, но полиция все же сумела его задержать. На допросе мужчина полностью признал свою вину.

При обыске у подозреваемого изъяли предметы, похожие на части оружия, при этом официального разрешения на его хранение у него не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь стрелку грозит серьезное наказание.