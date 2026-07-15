Подросток напился, обокрал магазин и на радостях угнал автомобиль

Летние каникулы обернулись для 16-летнего подростка не приключениями, а реальным сроком. За одну ночь он успел напиться, обчистить магазин и угнать автомобиль. Однако ночной досуг закончился в полицейском участке.

Как сообщает информационное агентство «62ИНФО», ночью 14 июля в Скопине (Рязанская область) развернулась история, достойная сценария для криминальной комедии. Местный 16-летний парень, решив разнообразить летний вечер, сначала выпивал в компании приятелей.

Когда градус поднялся, ему захотелось курить, но сигарет не оказалось, а ближайший магазин уже закрылся. Это не остановило юного нарушителя — он взломал дверь торговой точки, взял блок сигарет и заглянул в кассу, где обнаружил 19 тысяч рублей. Деньги тоже отправились в карман.

Но и этого показалось мало. На соседней улице юноша вскрыл припаркованный автомобиль и отправился кататься. Наездившись вдоволь, он припарковался на окраине города, где его и заметили бдительные местные жители. Слишком молодой водитель вызвал подозрения, и сельчане вызвали полицию.

Правоохранители застали «отдыхающего» прямо в салоне угнанной машины. Теперь в отношении подростка возбуждены уголовные дела по статьям об угоне и краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.