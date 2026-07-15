Подросток на электросамокате сбил 6-летнего велосипедиста на глазах у матери

Трагедия с пострадавшим дошкольником случилась на тротуаре Гатчины. Юный водитель арендованного электросамоката не справился с управлением и сбил шестилетнего мальчика на велосипеде. Все случилось на глазах у матери пострадавшего.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 14 июля на проспекте 25-го Октября в Гатчине. Примерно в 16:00 на тротуаре у дома №55 столкнулись электросамокат и велосипед. За рулем СИМа находился 14-летний подросток, а велосипедом управлял 6-летний мальчик, который был с матерью.

В результате удара ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован. Известно, что индивидуальное транспортное средство было арендованным. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Порой даже то, что рядом находится мать, не спасает малышей от драматичных дорожных ситуаций. Впрочем, бывают и исключения. Так, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как в Анапе пенсионер перепутал педали и проехал по велосипеду ребенка — материнский инстинкт оказался быстрее: женщина за долю секунды успела выдернуть сына из-под колес иномарки.