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КамАЗ отомстил кроссоверу BMW за гудок, трижды протаранив иномарку

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге

Звуковой сигнал кроссовера, адресованный грузовику, стал мотивом для дорожной войны: водитель КамАЗа не простил BMW за гудок и устроил таран. Сумма ущерба, нанесенного баварскому автомобилю, превысила миллион рублей.

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Автор
Татьяна Бибикова

Изображение КамАЗ отомстил кроссоверу BMW за гудок, трижды протаранив иномарку

Как сообщает сетевой ресурс «78.ru», дорожный конфликт произошел в Северной столице, когда водитель большегруза начал перестраиваться и задел ехавшую в своей полосе BMW. Водитель иномарки ответил звуковым сигналом, после чего решил не ввязываться в разбирательства и продолжил путь. Однако такая реакция не понравилась шоферу грузовика — он пустился в погоню и начал целенаправленно таранить кроссовер в заднюю часть.

По словам юриста, представляющего интересы пострадавшей стороны, КамАЗ подъезжал к иномарке и намеренно бил в бампер не менее трех раз. В результате у автомобиля произошли серьезные деформации кузова, а сумма ущерба перевалила за миллион рублей.

Но самое парадоксальное — в ГИБДД потерпевшим сообщили, что за столь дерзкое поведение нарушителю светит лишь административный штраф за несоблюдение дистанции. Также выяснилось, что злополучный грузовик принадлежит городскому «Водоканалу». Юрист подчеркивает: дело уже не в деньгах, а в том, что человек намеренно атаковал другого участника дорожного движения, а закон квалифицирует это всего-навсего как банальное нарушение ПДД.

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