Конфликт в очереди на АЗС закончился стрельбой из травматического оружия

Как сообщает региональное МВД, конфликт на автозаправочной станции в Челябинске перерос в стрельбу. Мужчина попытался заправить машину вне очереди, что весьма возмутило других водителей. Вместо того чтобы извиниться и встать в хвост, нарушитель применил травматическое оружие — выстрелил оппоненту в живот. Пострадавший с ранением был доставлен в областную клиническую больницу № 3. Очевидцы уточняют, что рядом с местом происшествия находились дети.
После случившегося стрелок скрылся, но сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 26-летнего местного жителя. Правда, само оружие пока не найдено. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. Как отмечает источник в полиции, меру пресечения задержанному пока не избрали из-за действующего административного наказания за появление в общественном месте в пьяном виде.