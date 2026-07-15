Конфликт в очереди на АЗС закончился стрельбой из травматического оружия

Судя по ежедневным сводкам правоохранителей, очереди на заправке становятся для российских автомобилистов испытанием на прочность нервной системы. Так, в Челябинске один из водителей решил, что правила не для него, и попытался проскочить без очереди. Когда другие автомобилисты сделали ему замечание, он выхватил травматический пистолет и выстрелил в живот одному из возмущавшихся.

Как сообщает региональное МВД, конфликт на автозаправочной станции в Челябинске перерос в стрельбу. Мужчина попытался заправить машину вне очереди, что весьма возмутило других водителей. Вместо того чтобы извиниться и встать в хвост, нарушитель применил травматическое оружие — выстрелил оппоненту в живот. Пострадавший с ранением был доставлен в областную клиническую больницу № 3. Очевидцы уточняют, что рядом с местом происшествия находились дети.

После случившегося стрелок скрылся, но сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 26-летнего местного жителя. Правда, само оружие пока не найдено. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы. Как отмечает источник в полиции, меру пресечения задержанному пока не избрали из-за действующего административного наказания за появление в общественном месте в пьяном виде.