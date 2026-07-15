Пешеход решил перейти дорогу на красный: его сбила одна машина, а потом другая

Ночная улица Маршала Жукова в Уфе стала местом трагедии: пожилой мужчина, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора, оказался под колесами сразу двух автомобилей. Первый удар отбросил его на проезжую часть, а через мгновение по нему проехала вторая машина.

Как сообщает Госавтоинспекция столицы Башкирии, смертельное ДТП произошло около полуночи на регулируемом пешеходном переходе на улице Маршала Жукова. 63-летний мужчина начал переходить дорогу, не дождавшись разрешающего сигнала светофора.

В этот момент по улице двигался кроссовер Haval — водитель не успел среагировать и совершил наезд. От удара пешехода отбросило на проезжую часть, где его переехала LADA Kalina, следовавшая позади иномарки. Избежать наезда водитель уже не мог. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства двойного наезда. Следствию предстоит выяснить, какой из ударов стал смертельным и мог ли кто-то из водителей в теории избежать столкновения. Местные жители отмечают, что этот участок дороги давно считается опасным — аварии с пешеходами там происходят регулярно.