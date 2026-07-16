Дебошир с АЗС напал с ножом на полицейских в служебном УАЗе

Обычная ссора на заправке из-за неоплаченного такси обернулась для жителя Орловской области реальным сроком. Мужчина устроил дебош на АЗС, оскорблял людей, а когда прибыли полицейские, согласился проехать на освидетельствование. Однако в служебном автомобиле он передумал и решил сбежать, ранив стражей порядка спрятанным ножом.

Как сообщает пресс-служба Мценского районного суда, обвинительный приговор в отношении 45-летнего местного жителя вступил в законную силу. Мужчина признан виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении двух сотрудников полиции при исполнении. События развернулись на автозаправочной станции в Мценске в январе 2026 года: нетрезвый подсудимый устроил скандал, отказался платить таксисту, а на требования окружающих реагировал оскорблениями.

Прибывшие участковый и его напарник в форме предложили нарушителю пройти медосвидетельствование. Тот согласился и сел в служебный УАЗ. Но по пути в больницу неожиданно передумал — попытался выпрыгнуть на ходу, а когда полицейские остановили машину и заблокировали двери, достал из ременной пряжки нож скрытого ношения. Он нанес резаные раны обоим сотрудникам. Нападение зафиксировал установленный в салоне видеорегистратор. Экспертиза квалифицировала травмы как легкие, однако суд, следуя позиции Верховного суда, признал их опасными для жизни и риска тяжелых последствий.

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал, раскаялся и выплатил каждому из потерпевших по 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной и возмещение ущерба, отягчающим — состояние алкогольного опьянения. В итоге суд приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима, не усмотрев оснований для условного срока.