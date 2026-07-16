Пенсионер избил велосипедиста, который наехал на него на пешеходном переходе

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел в одном из районов Санкт-Петербурга. Молодой человек на велосипеде, проезжая по пешеходному переходу, задел пожилого мужчину. Тот, недолго думая, набросился на обидчика с кулаками, сопровождая свои действия громкими криками. Пенсионер не ограничился одним ударом — он продолжал пинать велосипед, не давая парню скрыться с места происшествия.
К счастью, серьезных травм никто не получил, однако конфликт привлек внимание прохожих. Позже выяснилось, что велосипедист не нанес пешеходу никаких повреждений, но избежать потасовки не удалось.