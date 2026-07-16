Женщина с топором прошла по улице и оставила без лобовых стекол десяток авто

Как сообщает канал Baza, инцидент произошел в Балабаново Калужской области. Очевидцы опубликовали видео, на котором женщина с огромным топором в руках не спеша идет по дороге и без разбора крушит лобовые стекла припаркованных на обочине автомобилей.
По предварительным данным, от рук разъяренной дамы пострадало порядка десяти машин. Примечательно, что никто из прохожих не решился остановить вооруженную женщину — вероятно, вид большого топора пресекал любые попытки героизма.
Сейчас полиция ведет активный розыск злоумышленницы. Правоохранителям предстоит выяснить мотивацию странной «валькирии», которая, судя по кадрам, явно находилась в неадекватном состоянии. По какой причине она выбрала именно этот инструмент для расправы с автомобилями — остается загадкой.