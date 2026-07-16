Подросток на мотоцикле на полном ходу сбил инспектора ДПС, переломав ему кости

Родительская безответственность вновь обернулась уголовным делом для несовершеннолетнего. В Казани юный мотоциклист, не имевший «прав», проигнорировал сигнал ГИБДД и на полном ходу сбил инспектора.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, инцидент произошел 14 июля на пересечении улиц Айдарова и Дениса Давыдова в Казани. Сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке мотоциклисту, однако водитель проигнорировал требование и, пытаясь скрыться, на полном ходу сбил одного из полицейских. В результате инспектор получил несколько переломов и был госпитализирован.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарушителя задержали. Им оказался 16-летний местный житель, который не имел законного права управления транспортными средствами. В отношении подростка составлены административные материалы по пяти статьям КоАП РФ, а его отец привлечен к ответственности за передачу управления лицу, заведомо не имеющему «прав».

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе, почему подросток сел на мотоцикл и знали ли родители о его намерениях.