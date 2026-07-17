В машине нашли отрезанный палец: подросток убил пятерых из-за любви к девушке

Обеспокоенные бабушка и ее внуки несколько дней звонили и, не дождавшись ответа, приехали к родственнице на автомобиле, но лучше бы они из него не выходили — как вышли, их сразу убили. В американском штате Иллинойс 16-летний подросток устроил кровавую бойню, в которой погибли пятеро человек.

Как сообщает телеканал FOX 2 News, чудовищная расправа произошла в ночь на 29 июня в американском городе Ист-Сент-Луис. Следователи установили, что 49-летняя Шери Мэй — тетя девушки — была убита и расчленена за несколько дней до основной бойни. Ее останки нашли в пластиковом контейнере за мусорным баком. Когда родственники не смогли с ней связаться, 24-летний Девин Мэй и 74-летняя Патрисия Мэй приехали к ее квартире на автомобиле. Там подросток застрелил Девина, а его девушка выманила Патрисию из машины к месту преступления.

Также погибли 25-летняя Шания Томпсон, 24-летний Девин Мэй и 21-летний Квентин Томпсон. Два человека получили ранения. В автомобиле подозреваемого нашли большой палец бабушки — подросток использовал ее отпечаток, чтобы разблокировать iPhone.

Как выяснилось, девушка подростка заранее обсуждала преступление с ним в общем чате, заявляя, что готова «потерять всю свою семью» ради него. Адвокат обвиняемого настаивает на самообороне, утверждая, что его подзащитный «был не охотником, а жертвой». Расследование продолжается.