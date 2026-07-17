Самокатчик влетел в авто каршеринга и, разозлившись, разнес машину

Дорожный конфликт между беларусами едва не перерос в потасовку: водитель каршеринга поворачивал на разрешающий сигнал, как вдруг в его машину врезался электросамокатчик. Однако вместо того, чтобы оформить ДТП по правилам, нарушитель после удара поднялся и начал выламывать двери авто. А затем и вовсе скрылся.

Как сообщает портал Onlíner, инцидент произошел на перекрестке улиц Гинтовта и Городецкой в Минске. Водитель каршеринга поворачивал направо по стрелке, когда в его автомобиль врезался человек на СИМ, пересекавший пешеходный переход. По словам водителя, он не видел самокатчика и «увидеть никак не мог чисто физически». Однако после столкновения виновник повел себя неадекватно: поднялся и начал выламывать двери машины, а затем, пока водитель вызывал ГАИ, скрылся с места происшествия.

В социальных сетях мнения разделились: одни поддержали водителя, другие — самокатчика, третьи посчитали виноватыми обоих. Официального вердикта от ГАИ пока нет, однако личность нарушителя уже установлена с помощью республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Теперь самокатчику грозит ответственность сразу по двум статьям: за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, и за оставление места ДТП. Кроме того, поскольку мужчину признали виновником аварии, ему предстоит возместить ущерб арендованному автомобилю. Каршеринговый сервис заверил своего клиента, что страховка с полным погашением ущерба сработает, и водитель будет освобожден от ответственности за повреждения.