Дебошир с битой разгромил автомойку и припаркованную поблизости иномарку

Вечерний Киров стал ареной для пьяного перформанса агрессивного гражданина. Мужчина разбил стекло в двери автомойки, затем переключился на припаркованный легковой автомобиль, а когда появились росгвардейцы, попытался скрыться.

Как сообщает «МК в Кирове», около пяти часов утра наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил на улице подозрительного мужчину, который вёл себя агрессивно по отношению к прохожим. Увидев служебную машину, правонарушитель попытался скрыться, однако росгвардейцы сработали оперативно и задержали беглеца.

В ходе разбирательства к стражам порядка обратился руководитель пострадавшей автомойки. Он пояснил, что этот человек разбил стекло во входной двери сервиса. Кроме того, от рук дебошира пострадал автомобиль, припаркованный неподалеку — у него оказалось разбито заднее стекло. Сам задержанный, мужчина 1988 года рождения, не смог внятно объяснить мотивы своих действий. Его состояние и неадекватное поведение явно указывали на сильное алкогольное опьянение.

Поскольку вести с ним конструктивный диалог не представлялось возможным, нарушителя доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Теперь ему предстоит ответить за порчу чужого имущества и, вероятно, за попытку уйти от правосудия.