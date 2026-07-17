Жену бизнесмена похитили на её же машине ради выкупа, а потом убили в лесу

История похищения жены новороссийского бизнесмена начинается с автомобиля: преступники схватили женщину, когда она садилась в свою машину, на ней же вывезли в лес, где нанесли 15 ножевых ранений, а затем потребовали у мужа выкуп в биткоинах. В суде бандиты заявили, что действовали по «заданию спецслужб».

Как пишет «КП-Кубань», в Краснодаре начался суд над двумя участниками организованной преступной группы, которым вменяют похищение и убийство супруги предпринимателя из Новороссийска. Трагедия разыгралась в 2023 году. Преступники схватили женщину, вывезли в лес и там нанесли ей 15 ножевых ранений. После расправы они начали шантажировать мужа, требуя за возвращение «живой» супруги 26 биткоинов — по тем временам около 87 миллионов рублей.

Всего в деле фигурируют три человека. Организатором схемы был 30-летний краснодарец — он планировал разбойные нападения на состоятельных людей, а информацию о жертвах получал от знакомого адвоката. Однако он скончался от сердечного приступа сразу после задержания. Двое его подельников сейчас находятся на скамье подсудимых и пытаются оправдать свои действия, заявляя, что выполняли «задание спецслужб». В ответ на это муж погибшей требует с них 200 млн рублей компенсации морального вреда, называя поведение обвиняемых хладнокровным цинизмом.