Дочь Валерия Меладзе накопила 100 штрафов на своем Mercedes-Benz и попала в суд

Звездная наследница Валерия Меладзе успела не только обзавестись премиальным Mercedes-Benz, но и накопить внушительный список нарушений. Один неоплаченный парковочный талон вообще привел дочь певца в мировой суд.

Как сообщает канал Mash, 23-летняя Арина Меладзе с 2021 года ездит на Mercedes-Benz GLA. С августа 2023 года она собрала коллекцию штрафов на общую сумму более 82 тысяч рублей — в основном за превышение скорости и неоплату парковки. Кроме того, ее иномарка шесть раз попадала в небольшие ДТП.

Один из штрафов за парковку так и остался неоплаченным с сентября прошлого года. Дело дошло до мирового суда, где ей назначили наказание в соответствии с КоАП и обязали заплатить в двойном размере — 10 тысяч рублей. Комментировать ситуацию Арина отказалась, лишь посмеявшись в разговоре с журналистами.