Голый мужчина перекрыл движение на трассе, устроившись на капоте чужой машины

В Нижегородской области дорожное движение прервал необычный участник — абсолютно голый мужчина, решивший, что капот чужого автомобиля — отличное место для отдыха. Водители сигналили, но нудист и ухом не вел. Пришлось стаскивать его с машины и уезжать, оставив любителя эпатажа в замешательстве.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел на одной из трасс Нижегородской области. Внезапно на проезжую часть выбежал голый мужчина и, к изумлению водителей, улегся прямо на капот автомобиля, заблокировав движение. Водитель и пассажиры пытались сигналить, но неадекватный отдыхающий словно не замечал звуковых сигналов и продолжал наслаждаться неожиданным «шезлонгом».

В итоге, чтобы освободить дорогу, очевидцам пришлось буквально стаскивать нудиста с машины и срочно уезжать, оставив его на обочине в полном недоумении. Причины такого поведения остаются загадкой, полиция проводит проверку.

Возможно, мужчина просто хотел привлечь внимание к проблеме нехватки парковок. Но, скорее всего, он просто перегрелся.