Сын убил отца, вывез его останки в сумках на автомобиле и сжег в лесу

В Москве женщина забила тревогу: ее муж ушел к сыну и исчез. Камеры показали, как из квартиры на Палехской улице парень выносит крупногабаритные сумки и уезжает на своем автомобиле во Владимирскую область. Именно багаж молодого человека и стал главной зацепкой следователей.

Как сообщает столичный Следственный комитет, 18 июля в полицию обратилась женщина, заявившая об исчезновении мужа. Мужчина отправился навестить сына в квартиру на Палехской улице, но домой не вернулся, и оба перестали выходить на связь. Сотрудники СК и полиции отследили по камерам маршрут пропавшего до квартиры, откуда он, по данным записи, не выходил. Однако камера зафиксировала, как молодой человек выносил из подъезда крупногабаритные сумки, после чего уехал на своем автомобиле в сторону Владимирской области.

В квартире следователи обнаружили бурые следы в ванне, предположительно кровь. По версии следствия, сын расправился с отцом, вывез останки в лесополосу и сжег. Подозреваемого задержали во Владимирской области, его доставят на допрос в Москву. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Порой семейные тайны могут быть страшнее любого триллера. Правосудию предстоит выяснить, что именно привело к этой трагедии, и почему мужчина решил столь жестоко расправиться с родным отцом. Расследование продолжается.