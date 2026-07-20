Член Союза художников на Geely вытолкнул мотоцикл на встречку и скрылся

В столице художник-скульптор, известный своими коваными шедеврами, оказался за решеткой. Его автомобиль на проспекте Мира буквально при перестроении вытолкнул мотоцикл на встречную полосу, где байкер столкнулся с такси и погиб. Расследование оказалось не простым.

Как рассказывает «Московский комсомолец», смертельное ДТП произошло на проспекте Мира в октябре прошлого года. Мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, байкер погиб на месте. Сначала виновником считали мотоциклиста, но свидетели заявили, что его на встречку вытолкнула китайская иномарка при перестроении. Водитель автомобиля как ни в чем не бывало покинул место аварии.

Позже владельца Geely задержали — им оказался 38-летний руководитель художественной мастерской при Союзе художников, чьи работы украшают, в частности, станцию «Славянский бульвар». Мужчина уверял, что не заметил столкновения с байком, однако на его машине нашли характерные повреждения. Следствие сочло довод о незнании факта ДТП несущественным.

Мещанский суд приговорил художника к 6 годам колонии-поселения и лишению «прав» на 2,5 года. Апелляция в Мосгорсуде приговор оставила в силе, но осужденный намерен обжаловать его в кассации.