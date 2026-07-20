Мужчина выстрелил в брата жены из ружья, приняв его за оппонента в дорожной ссоре

Дорожный конфликт в селе Сулзат мог обернуться трагедией: мужчина, приняв брата жены за обидчика, выстрелил в него из ружья. К счастью, пуля лишь задела молодого человека рикошетом.

Как сообщает прокуратура Томской области, инцидент произошел в мае в селе Сулзат Молчановского района. Между 35-летним местным жителем и его односельчанином возник дорожный конфликт, который перерос в драку. Очевидицей ссоры стала жена второго участника, которая позвонила своему брату и попросила его приехать и урегулировать ситуацию. Но, как оказалось, лучше бы 23-летний молодой человек на подмогу и не приезжал.

Шурин прибыл к дому разъяренного соседа, а тот, из-за внешнего сходства, принял его за своего недавнего оппонента. Он вышел на улицу с ружьем и выстрелил юноше под ноги. От рикошета дроби парень получил телесные повреждения, а сам воспринял угрозу как реальную.

Вместо того чтобы остыть и разобраться, мужчина взялся за оружие и едва не лишил человека жизни. Обвиняемый вину не признал, заявив об оговоре. Его дело направлено в суд, оно классифицировано по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).