Мужчина отомстил бывшей жене, расстреляв из травматического пистолета ее авто

Бракоразводный процесс супружеской пары в Тверской области принял неожиданный оборот: мужчина не просто поссорился с женой, а открыл стрельбу по ее автомобилю. Несколько выстрелов — и машина оказалась перфорированной.

Как сообщает УМВД России по Тверской области, инцидент произошел в деревне Турыгино Конаковского округа. 34-летний мужчина, находясь в процессе бракоразводного разбирательства, применил травматическое оружие против автомобиля своей супруги. Экс-супруг произвел несколько выстрелов, повредив задний бампер и дверь багажника. К счастью, никто не пострадал. Однако сумма ущерба оказалась значительной — более 300 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Полиция также проверяет, имел ли он законное право на владение травматическим пистолетом. Теперь тверичанину грозит до двух лет лишения свободы.

Развод — это всегда стресс, но стрельба по машине — не лучший способ решения проблем. Расследование продолжается.