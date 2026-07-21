Женщина обманула автовладельцев на 39 млн рублей, перепродавая их машины

Владельцы иномарок доверились женщине, которая обещала стабильный доход от аренды авто. Поначалу платежи действительно приходили, но спустя несколько месяцев арендатор исчезала вместе с машинами. Как выяснилось, она перепродавала их по поддельным документам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, 31-летняя женщина подозревается в мошенничестве. В 2025 году она предлагала владельцам иномарок услуги по сдаче автомобилей в аренду, обещая стабильный доход. Первые несколько месяцев она исправно перечисляла деньги, чтобы войти в доверие. Затем переставала платить и выходить на связь. Как выяснилось позже, машины продавались третьим лицам по поддельным документам по цене ниже рыночной. Всего таким образом было реализовано 12 автомобилей, причем два из них — дважды разным покупателям.

В отношении подозреваемой возбуждено 14 уголовных дел по статье о мошенничестве. Она призналась, что потратила все вырученные средства на личные нужды. Полиция уже установила местонахождение шести машин, часть из них вернули владельцам. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование продолжается.