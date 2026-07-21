Jeland C5 и J6 «выступили» на фестивале VK Fest в Москве

В минувшие выходные на площадке VK Fest, которую посетил и портал «АвтоВзгляд», компания Jeland познакомила российских автолюбителей со своей философией.

Jeland — достаточно свежее имя на российском авторынке, представляющее собой результат стратегического альянса отечественного холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. В отличие от привычных дистрибуторских схем, бренд делает ставку на полноценное производственное партнерство и локальную сборку.

Выпуск моделей налажен на мощностях заводов «АГР». Философия Jeland строится на разделении продуктов на две четкие линии: городская технологичная серия C и внедорожно-приключенческая J, что позволяет покупателю выбирать машину, исходя из предпочтительного стиля вождения и жизненного уклада.

В рамках своей концептуальной зоны «Саундтрек твоего лета» на фестивале VK Fest Jeland показала не только серийную модель J6, но и прототип городского фастбэк-кроссовера C5. При этом ярким акцентом события стало появление фэшн-инфлюенсера и телеведущей Карины Нигай. Знаменитость оценила дизайн новинок и выступила перед гостями с живым исполнением собственного хита. Таким образом бренд подчеркнул связь автомобильной эстетики с современной молодежной культурой.