Подростки расстреляли новенькую Honda Freed прямо на глазах у владельца

Недавно привезенная из Японии новая иномарка стала жертвой детских «игрищ». Припаркованная под окнами новосибирца Honda Freed стала «дзотом» и была расстреляна подросткам. Владельцу, выбежавшему на улицу из-за сработавшей сигнализации, ничего не оставалось, как написать заявление в полицию.

Как сообщает «Общественная служба новостей», инцидент произошел вечером 14 июля у дома на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Отдыхающий после работы горожанин был взбудоражен неожиданно сработавшей сигнализацией своей недавно привезенной из Японии Honda Freed. Выйдя на улице, мужчина заметил компанию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет. Играющие в «войнушку» ребята, как выяснилось, использовали его иномарку как укрытие — старшие подростки стреляли по младшим, а те пытались спрятаться от пуль-шариков за машиной.

В результате «боя» у Honda оказались повреждены боковое стекло, зеркало и дверь, на кузове остались вмятины. Владелец, надо отметить, нравоучать школьников не стал, а просто подал заявление в полицию. Действительно, о недопустимости порчи чужого имущества с детьми поговорят их родители, которым наверняка придется раскошелиться на «штраф» за недовоспитание: владелец оценил нанесенный играми ущерб автомобилю примерно в 200 тысяч рублей.