Трое подростков попали в лобовое ДТП на «девятке», один скончался на месте

Ночная поездка по дороге в Выборгском районе Ленобласти стала фатальной для подростков на ВАЗ-2109. Отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с Audi на Ленинградском шоссе. Авария унесла жизнь одного из юных пассажиров.

Как сообщает ГКУ «Леноблпожспас», авария произошла около часа ночи 22 июля на Ленинградском шоссе в поселке Лесогорский. Столкнулись Audi и ВАЗ-2109. В отечественном автомобиле находились трое подростков: двое 17-летних и один 16-летний. Откуда они взяли автомобиль и почему вдруг выехали на полосу встречного движения — на эти вопросы ответят профильные органы, когда им представится допросить выживших в автоаварии юношей.

Один из старших парней, сидевший на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте. Двое несовершеннолетних 2009 и 2010 года рождения — водитель и пассажир «девятки» — были доставлены в больницу. Водителю иномарки повезло: он получил лишь ушибы и ссадины и от госпитализации отказался.